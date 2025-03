S-Bahn Stuttgart: Defektes Signal sorgt erneut für Fahrplanabweichungen auf allen Linien

1 Fahrgäste brauchen am Donnerstagmorgen Geduld. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein defektes Signal an der Haltestelle Schwabstraße sorgt am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr für Fahrplanabweichungen auf allen Linien. Dann wird der Defekt behoben, tritt aber kurze Zeit später schon wieder auf.











Am Donnerstagmorgen kommt es erneut auf allen S-Bahn-Linien in Stuttgart zu Fahrplanabweichungen (Stand: 8.55 Uhr).

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart auf seiner Webseite mitteilte, ist erneut ein Defekt an einem Signal an der Haltestelle Schwabstraße in Richtung Vaihingen der Grund dafür.

S-Bahn Stuttgart: Defekt tritt erneut auf

Bereits gegen 7 Uhr hatte die S-Bahn Stuttgart den Defekt gemeldet und gegen 7.30 Uhr Entwarnung gegeben: „Der Defekt am Signal konnte behoben werden“, hieß es in einer Mitteilung auf X.

Nun sei der Defekt wieder aufgetreten, meldete die S-Bahn Stuttgart gegen 8.20 Uhr. Es komme erneut zu Fahrplanabweichungen auf allen Linien. Die S-Bahn Stuttgart weist Reisende darauf hin, auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.