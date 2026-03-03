S-Bahn Stuttgart: Defekte Weiche auf Stammstrecke – Verspätungen und Ausfälle

1 Eine defekte Weiche sorgt am Dienstagmorgen für Stau auf der Stammstrecke (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine defekte Weiche bremst am Dienstagmorgen den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Die aktuelle Lage im Überblick.











Update von 9 Uhr: Die Reparatur der defekten Weiche dauert an. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X schreibt, sind Techniker vor Ort und versuchen, den Defekt zu reparieren. Bis wann die Reparatur abgeschlossen sein soll, kann die S-Bahn nach eigenen Angaben nicht sagen.

Erstmeldung von 7.25 Uhr: Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart brauchen am Dienstagmorgen Geduld. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien. Grund sei eine defekte Weiche auf der Strecke zwischen Schwabstraße und Hauptbahnhof. Um die Strecke zu entlasten, verkehren die Linien S2 und S3 demnach aktuell nur zwischen Filderstadt/Flughafen und Vaihingen.

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt online zu informieren sowie auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten.