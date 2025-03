Defektes Signal sorgt erneut für S-Bahn-Chaos

Philip Kearney 20.03.2025 - 10:48 Uhr , aktualisiert am 20.03.2025 - 12:53 Uhr

1 Fahrgäste brauchen am Donnerstagmorgen Geduld. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein defektes Signal an der Haltestelle Schwabstraße sorgt am Donnerstag gegen 7 Uhr für Fahrplanabweichungen auf allen Linien. Dann wird der Defekt behoben, tritt aber kurze Zeit später schon wieder auf. Die Störung zieht sich bis in den Nachmittag.











Link kopiert

Am Donnerstagmorgen kommt es erneut auf allen S-Bahn-Linien in Stuttgart zu Fahrplanabweichungen (Stand: 12.30 Uhr).

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart auf seiner Webseite mitteilte, ist erneut ein Defekt an einem Signal an der Haltestelle Schwabstraße in Richtung Vaihingen der Grund dafür.

S-Bahn Stuttgart: Defekt tritt erneut auf

Bereits gegen 7 Uhr hatte die S-Bahn Stuttgart den Defekt gemeldet und gegen 7.30 Uhr Entwarnung gegeben: „Der Defekt am Signal konnte behoben werden“, hieß es in einer Mitteilung auf X.

Kurze Zeit später sei der Defekt wieder aufgetreten, meldete die S-Bahn Stuttgart gegen 8.20 Uhr. Es komme erneut zu Fahrplanabweichungen auf allen Linien.

Und auch gegen 10.30 Uhr kann noch keine Entwarnung gegeben werden, wie folgende Mitteilung auf X zeigt:

Die Techniker der Bahn arbeiten weiter an der Behebung der Störung. Bis dahin weist die S-Bahn Stuttgart Reisende darauf hin, auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

Wann die Störung behoben ist, kann noch nicht prognostiziert werden.