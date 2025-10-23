S-Bahn-Ausfälle und Verspätungen im Kreis Esslingen

1 Im ÖPNV im Kreis Esslingen kann es am Donnerstagabend länger dauern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Im Kreis Esslingen kommt es bei der S-Bahn am Freitag zu Problemen. Welche Linie und welche Banhöfe sind betroffen?











Link kopiert

Auf der S-Bahn-Linie S1 zwischen Plochingen und Wendlingen kommt es am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Behinderungen. Wie die S-Bahn Stuttgart gegen 16 Uhr auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, liegt der Grund für Verspätungen und Teilausfälle ein Baum, der in Wernau auf die Gleise gestürzt ist.

Baum auf Strecke der S-Bahn Stuttgart

Derzeit können einige Züge die Strecke nur mit Verzögerungen befahren, teils entfallen Verbindungen ganz. Einsatzkräfte sind laut Bahnangaben vor Ort, um das Hindernis zu beseitigen. Wie lange die Störungen andauern, ist bislang unklar. Fahrgäste müssen sich auf längere Reisezeiten einstellen. Die Bahn kündigte an, über den Kurznachrichtendienst fortlaufend über die aktuelle Lage zu informieren.