S-Bahn Stuttgart: Bahnhof Zuffenhausen für eine Stunde gesperrt – Verspätungen und Ausfälle

1 Der Bahnhof Zuffenhausen ist aktuell gesperrt (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen musste am Montagnachmittag für eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Das ist der Grund.











Update von 19.15 Uhr: Der Notarzteinsatz in Zuffenhausen ist beendet. Der Bahnhof wurde wieder freigegeben, sodass die Züge nun wieder regulär fahren können. Der VVS bittet Pendler und Reisende zu beachten, dass es auf den Linien S4, S5, S6 und S60 weiterhin zu Folgeabweichungen kommen wird.

Update von 19 Uhr: Der Notarzteinsatz im Gleisbereich dauert an, der Bahnhof Zuffenhausen bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Linien S4 und S5 können laut VVS aktuell nur bis Kornwestheim fahren. Die Linien S6 und S60 fahren nur bis Korntal. Zudem komme es weiterhin zu Verspätungen.

Erstmeldung von 18.20 Uhr: Der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen ist derzeit gesperrt. Das schreibt die S-Bahn Stuttgart auf X. Grund ist demnach ein Notarzteinsatz. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S4, S5, S6, S60 und S62.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die S-Bahn bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt online zu informieren und auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.