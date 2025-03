Arbeiterin von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Chris Lederer 07.03.2025 - 12:43 Uhr , aktualisiert am 07.03.2025 - 14:19 Uhr

Unfall am Bahnhof in Fellbach

1 Einsatzkräfte bergen die schwer verletzte Frau. Foto: FW Fellbach

Eine 49-Jährige wird in der Nacht auf Freitag am Fellbacher Bahnhof bei Arbeiten am Gleis von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt.











Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Fellbacher Bahnhof ereignet. Laut Angaben der Polizei war eine 49-Jährige als Sicherheitsposten bei Gleisarbeiten eingeteilt, als sie von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hintergründe zum genauen Unfallhergang sind nicht bekannt.

S-Bahn Stuttgart stand still

Als die Feuerwehren aus Schmiden und Fellbach an der Unfallstelle eintrafen, war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte leuchteten die Unfallstelle aus, schufen einen Zugang zu den Bahngleisen und unterstützten den Transport des Patienten zum Rettungswagen. Während des Einsatzes blieb die Bahnlinie komplett gesperrt. Nach etwa einer Stunde war der Feuerwehreinsatz abgeschlossen.