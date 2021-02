Farbenspiele in Betonschluchten

10 Der Stuttgarter Künstler Christoph Ganter hat die Bahnstation Echterdingen neu gestaltet. Foto: Ines Rudel

Mit farbenfroher Graffitikunst hat der Künstler Christoph Ganter den Bahnhof Echterdingen neu gestaltet. Auch an anderen Bahnhöfen haben Bahnmanager Nikolaus Hebding und die Kommunen Kunst ermöglicht.

Kreis Esslingen - Blau wie frostige Kristalle sind die Säulen und das Gestänge am Bahnhof Echterdingen bemalt. Daneben strahlen Quader in bunten Farben und chromblitzende Straßenkunst. Die Betonwände hat der Stuttgarter Künstler Christoph Jeroo Ganter gestaltet. „Drei Wochen haben wir in diesem Betoncanyon gearbeitet, das war sehr reizvoll“, schwärmt der Graffitikünstler. Die funktionale Architektur habe ihn gereizt.