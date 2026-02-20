S-Bahn-Sperrung und Baustelle: Stuttgart droht ein Verkehrschaos mit massiven Staus
1
Nur noch zwei Spuren in jede Richtung aufgrund der Baustelle: Die Cannstatter Straße könnte zur Engstelle werden. Foto: S. Steegmüller

Ab dem 24. Februar ist nicht nur die S-Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt gesperrt, sondern auch kurzfristig der Leuzeknoten. Experten erwarten erhebliche Einschränkungen.

Wenn vom 24. Februar an die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt einen Monat lang für den Zugverkehr gesperrt wird, müssen Pendler und Besucher, die aus nordöstlicher Richtung in die Landeshauptstadt kommen wollen, viel Geduld mitbringen. Auch der oft übliche Umstieg auf das Auto droht dieses Mal zur Staufalle zu werden, warnt die Integrierte Verkehrsleitzentrale Stuttgart (IVLZ). Denn zeitgleich läuft der Neubau des Nesenbachkanals unter der B14. Zudem muss der Leuzeknoten kurzzeitig gesperrt werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.