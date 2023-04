1 Der Vorfall ereignete sich in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim unter Teck (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein 26 Jahre alter Mann nutzt am Donnerstag die S1 ohne gültigen Fahrschein. Als er kontrolliert wird, greift er die Kontrolleure an. Was kommt jetzt auf ihm zu?















Ein Mann hat am Donnerstag in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 26-Jährige am Abend zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 von Bad Cannstatt in Richtung Untertürkheim.

Als er bei einer Fahrkartenkontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, attackierte er die Mitarbeiter offenbar erst verbal und dann auch körperlich. Der Mann soll erst versucht haben, einen 29-jährigen Kontrolleur mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und ihm anschließend gewürgt haben. Anschließend soll er versucht haben, den Kollegen des 29-Jährigen mit dem Ellenbogen zu attackieren. Den Kontrolleuren gelang es, den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen festgehalten.

Der 26-Jährige erlitt leichte Schürfwunden am Bein, die beiden Mitarbeiter blieben augenscheinlich unverletzt. Der in Wiesbaden lebende Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.