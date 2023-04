1 Laut Polizei verlor der Angreifer seine Jacke. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein 35-jähriger Mann hat am Dienstagabend nach Polizeiangaben einen Reisenden in einer S-Bahn Richtung Heilbronn angegriffen und bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 28-jährige Reisende gegen 17.10 Uhr am Bahnhof Bad Friedrichshall in die S42 nach Heilbronn ein, als er offenbar unvermittelt von dem Tatverdächtigen mehrmals ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten wurde.

Anschließend kam es demnach zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, welche sich wohl flüchtig kannten. Beim Versuch, den 35-jährigen mutmaßlichen Täter an dessen Jacke festzuhalten, soll sich dieser losgerissen haben und rannte beim Halt in Kochendorf aus der S-Bahn.

Jacke mit persönlichen Daten verloren

Hierbei verlor er seine Jacke, in welcher sich seine EC-Karte befand und wodurch seine Personalien im Nachgang ermittelt werden konnten. Der 28-Jährige erstattete anschließend Strafanzeige beim zuständigen Bundespolizeirevier Heilbronn. Er erlitt durch den Vorfall leichte Rötungen im Gesicht.

Der 35-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung rechnen.