Bahnverkehr in der Region Stuttgart: Im Januar müssen Fahrgäste 5 Tage lang auf Ersatzbusse umsteigen

Bahnverkehr in der Region Stuttgart

Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit an der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart.

Die Deutsche Bahn arbeitet zwischen Bad Cannstatt und Winnenden für den Digitalen Knoten Stuttgart. Deshalb kommt es Anfang Januar zu Zugausfällen und Umleitungen.











Die Deutsche Bahn setzt im kommenden Jahr den Ausbau zum Digitalen Knoten Stuttgart fort. Gleich zum Jahresbeginn stehen im Bereich von Bad Cannstatt/Winnenden Arbeiten an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik auf der Agenda. Deshalb kommt es von Freitag, 3. Januar (23 Uhr), bis Mittwoch, 8. Januar (4 Uhr), zu Zugausfällen und Zugumleitungen, die unter anderem Ersatzverkehr mit Bussen notwendig machen. Die Deutsche Bahn hat für die Reisenden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen folgendes Angebot erstellt:

Fernverkehr

Züge der IC-Linie Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig fahren nur auf den Abschnitten zwischen Karlsruhe und Stuttgart sowie zwischen Waiblingen und Leipzig. Der Abschnitt zwischen Stuttgart und Waiblingen entfällt.

S-Bahn-Verkehr

Die S-Bahn-Linien S2 und S3 fahren im 30-Minuten-Takt. Die Linie S2 fährt in den Abschnitten zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt sowie Schorndorf und Waiblingen (im Nachtverkehr von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag zwischen Schorndorf und Fellbach). Die Linie S3 fährt in den Abschnitten zwischen Flughafen/Messe und Bad Cannstatt sowie Fellbach und Backnang.

Regionalverkehr von DB Regio und Arverio Baden-Württemberg

MEX 90 Stuttgart–Schwäbisch Hall-Hessental/Crailsheim und MEX 19 Stuttgart–Gaildorf West fallen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Winnenden/Backnang aus. Die Zugverbindungen des RE 90 Nürnberg/Crailsheim–Stuttgart werden überwiegend zwischen Backnang und Stuttgart Hauptbahnhof durch Busse ersetzt. Für einzelne Zugverbindungen (26786 und 26788) gibt es abweichende Regelungen, die dem Ersatzfahrplan auf der Arverio-Website entnommen werden können. Die Zugverbindungen 88652, 88622 und 88631 werden über Marbach umgeleitet und können deshalb auf direktem Wege von Stuttgart nach Backnang beziehungsweise von Backnang nach Stuttgart verkehren. MEX 13 Stuttgart–Crailsheim/Aalen beginnt und endet in Waiblingen. IRE 1 Karlsruhe–Aalen fährt nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Busersatzverkehr in beide Richtungen

Der Busersatzverkehr S2E fährt von Bad Cannstatt (Wilhelmsplatz) über Nürnberger Straße und Fellbach nach Waiblingen (Dammstraße) im 5- bis 10-Minuten-Takt. Der S3E fährt zwischen Nürnberger Straße und Sommerrain im 5- bis 10-Minuten-Takt. Der Ersatzbus zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) und Backnang fährt ohne Halt im 30-Minuten-Takt. Auch der Bus MEX13 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) und Waiblingen fährt im 30-Minuten-Takt. Darüber hinaus werden im Bereich Bad Cannstatt und Backnang beziehungsweise Waiblingen in den Abend- und Nachtstunden vom 8. Januar bis zum 3. Februar 2025 ebenfalls Züge durch Busse ersetzt.

Weitere Informationen

Die Deutsche Bahn empfiehlt für Auskünfte ihre elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gibt es sowohl in der Reiseauskunft bahn.de als auch in der App DB Navigator. Die Ersatzfahrpläne von Arverio Baden-Württemberg sind online abrufbar auf arverio-bw.de/fahrplanabweichungen.