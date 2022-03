1 Der Ausbau der S-Bahn zwischen Bernhausen und Neuhausen zieht sich in die Länge. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Wie kürzlich bekannt wurde, wird die S-Bahn-Verbindung zwischen Filderstadt-Bernhausen und Neuhausen auf den Fildern vermutlich erst im Mai 2028 fertig sein – mit Gegenmaßnahmen könnte der Termin vielleicht noch auf 2027 vorgezogen werden. Damit kommt die S-Bahn-Verlängerung deutlich später, als ursprünglich geplant. Eigentlich hätte die S2 nach Neuhausen bereits 2019 in Betrieb gehen sollen. „Gerundet kommt die S-Bahn mit knapp zehn Jahren Verzögerung“, sagt Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub. Und: „Jede Verzögerung ist ärgerlich.“

Verzögerung in der Verkehrswende

Zuletzt war eine Fertigstellung der rund vier Kilometer langen Strecke für 2027 im Gespräch. Die neuen Pläne bedeuteten zwar „nur“ ein weiteres halbes Jahr Verspätung, dennoch spricht Traub von einem „Dilemma“ und einem „neuerlichen Zeichen der Verzögerung in der Verkehrswende“. Es sei problematisch, den Bürgern den Umstieg auf den ÖPNV schmackhaft zu machen, wenn dessen Ausbau immer wieder ins Stocken gerate. „Da besteht nicht nur bei uns in der Region, sondern in der ganzen Republik Nachholbedarf“, sagt Traub. Der ÖPNV-Ausbau müsse schneller gehen.

Für die Maßnahmen, welchen den S-Bahn-Ausbau begleiten, will Filderstadt trotz allem frühere Termine halten. „Alles in unserer Planungshoheit gehen wir ohne Verzögerung und motiviert an“, sagt der Oberbürgermeister. Dazu gehörten zum Beispiel Veränderungen von Straßenzügen, oder der Ausbau des neuen S-Bahnhalts in Sielmingen. „Alles, was entlang der S-Bahnstrecke im Stadtgebiet passiert“, fasst Traub zusammen. Wie bereits berichtet, sollen auch die geschützten Mauereidechsen, die am Bahnhof in Neuhausen gefunden worden waren, bereits dieses Frühjahr umgesiedelt werden.

Was das Gesamtprojekt kosten wird, ist nicht bekannt

Wie viel die S-Bahn-Verlängerung letztendlich kosten wird, ist unklar. Anfang 2020 sprach die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) noch von 209 Millionen Euro, die sich die Kommunen Neuhausen und Filderstadt, der Landkreis Esslingen, die Region Stuttgart, Land und Bund teilen. Aktuelle Angaben dazu gibt es nicht, die Kosten dürften aber wohl gestiegen sein. „Was die Verzögerung für Filderstadt finanziell bedeutet, können wir Stand jetzt nicht sagen“, sagt Traub.

Noch ist das Ausbauprojekt im Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium (RP). Der Baubeschluss soll noch vor der Sommerpause erfolgen – dann werden auch die aktuellen Kosten für das Gesamtprojekt bekannt gegeben.