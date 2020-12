1 Darauf angesprochen, warum er keinen Mund-Nasen-Schutz in der S-Bahn trage, schlug ein Täter einem Reisenden ins Gesicht (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 32-jähriger Fahrgast der S-Bahn-Linie 4 nach Heilbronn hat keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen – obwohl das schon lange Pflicht ist. Als er darauf angesprochen wird, antwortet der Mann mit seiner Faust. Jetzt muss er mit gleich zwei Anzeigen rechnen.

Heilbronn - Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstagabend einen Reisenden in einer S-Bahn zwischen Heilbronn und Weinsberg (Kreis Heilbronn) geschlagen und dessen Brille beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte der 38-jährige Fahrgast den 32 Jahre alten Mann wohl zunächst während der Fahrt in der Linie S 4 angesprochen, da dieser offenbar keine Mund-Nase-Bedeckung trug. Unvermittelt habe der Tatverdächtige daraufhin dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dabei ist dessen Brille kaputt gegangen.

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Zwei außer Dienst befindliche Polizisten saßen zur selben Zeit im Abteil und hielten den mit über 1,4 Promille alkoholisierten Mann fest und übergaben den Täter am Bahnhof Weinsberg ihren Kollegen. Neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung muss der 32-Jährige nun zudem mit einem Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln rechnen.