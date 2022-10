1 Wann zwischen dem Flughafen und Filderstadt wieder S-Bahnen fahren, ist noch ungewiss. Foto: Imago Images/Arnulf Hettrich/ via www.imago-images.de

Noch immer verkehren auf der Strecke zwischen Flughafen und Filderstadt keine S-Bahnen. Jetzt gibt es auch noch beim Ersatzverkehr Änderungen.















Pendler in Filderstadt brauchen einen langen Atem. Seit dem 9. September verkehren Ersatzbusse zwischen dem Flughafen und Bernhausen. Zunächst berichtete die Bahn von kurzfristigen Arbeiten an den Schienen-Schmieranlagen entlang der Strecke. Nach wie vor ist völlig offen, wann auf der Strecke wieder Züge rollen können. Die S-Bahn Stuttgart hatte bei turnusmäßigen Untersuchungen an ihren Fahrzeugen, die sie während der Stammstreckensperrung als Zugpendel zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt eingesetzt hatte, eine erhöhte Abnutzung an den Rädern gemessen. Die Gleise hatten die Spurkränze aufgerieben. Das Schmieren der Schienen allein reiche nicht aus, um die Reibung von Rädern und Schienen in den engen Bögen auf einem normalen Niveau zu halten, erklärte damals ein Bahnsprecher. Derzeit führt die Deutsche Bahn Messfahrten durch und erstellt gleichzeitig ein 3D-Abbild der Strecke. „Aktuell laufen die Analysen, aber noch ist keine Lösung in Sicht, welche Maßnahmen man ergreifen muss, damit die S-Bahn ihren Betrieb auf der Strecke wieder aufnehmen kann, so ein Sprecher der Deutschen Bahn.