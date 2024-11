S-Bahn in Stuttgart: Nach technischer Störung: Verspätungen auf mehreren Linien

1 Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Aufgrund einer technischen Störung bei einer S-Bahn in Zuffenhausen ist es auf den Linien S4, S5, S6 und S60 am Dienstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Mittlerweile ist die Störung behoben. Worauf sich Fahrgäste dennoch einstellen müssen.











Pendler müssen sich in Stuttgart auf längere Wartezeiten am Bahnsteig einstellen: Am Dienstagmorgen hat eine S-Bahn der Linie S5 aufgrund einer technischen Störung ein Gleis am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen blockiert.

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Dienstagmorgen mitteilte, konnten aufgrund dessen im Bahnhof Zuffenhausen weniger S-Bahnen verkehren als regulär. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen bei den S-Bahnlinien S4, S5, S6 und S60. Mittlerweile ist die Störung wieder behoben. (Stand: 8.30 Uhr).

S-Bahn Stuttgart: „Fahrplanabweichungen“ weiterhin möglich

Gegen 9 Uhr war weiterhin etwa jede dritte fahrende S-Bahn deutlich verspätet. Das zeigen öffentliche Verkehrsdaten, die unsere Redaktion in Echtzeit auswertet. Die folgende Tabelle zeigt für alle S-Bahn-Linien, wie viele Fahrten aktuell ausfallen oder verspätet sind.

Fahrgäste werden dennoch gebeten, auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten und sich vorab online über ihre Reiseverbindungen zu informieren, da es vorübergehend noch zu Fahrplanabweichungen kommen kann.