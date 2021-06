1 Vorfall in der Stuttgarter S-Bahn (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zwischen den Haltestellen Stadtmitte und Bad Cannstatt belästigt ein Mann eine Reisende. Im Zuge dessen kommt es in der Stuttgarter S-Bahn zu einer Auseinandersetzung mit einem weiteren Fahrgast.

Stuttgart - Ein 28-jähriger Mann hat am vergangenen Samstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim offenbar eine 30-Jährige belästigt und einen Fahrgast angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann gegen 23 Uhr gemeinsam mit seinem 26-jährigen Begleiter während der Zugfahrt zwischen den Haltestellen Stuttgart-Stadtmitte und dem Bahnhof Bad Cannstatt eine 30 Jahre alte Frau belästigt haben, was wohl durch einen 47-jährigen Fahrgast beobachtet wurde.

Nachdem der 28-Jährige auf den Zeugen aufmerksam wurde, soll er auf diesen zugegangen sein und ihn verbal provoziert haben. Der 47-Jährige forderte den aggressiven Tatverdächtigen daraufhin wohl auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraus sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Männern entwickelte. Im Laufe dieser Streitigkeit habe der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Mann schließlich den Reisenden mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten alle Beteiligten am Bahnhof Bad Cannstatt festhalten und einer Personenkontrolle unterziehen. Eine medizinische Versorgung der beiden Kontrahenten war jedoch nicht erforderlich. Die Bundespolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.