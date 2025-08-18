S-Bahn in Plochingen: Oberleitung gerissen – 100 Fahrgäste aus S-Bahn evakuiert

1 Im S-Bahn-Verkehr kam es durch den Vorfall zu Verzögerungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/imagebroker

Eine gerissene Oberleitung hat am Freitag in Plochingen (Kreis Esslingen) eine S-Bahn gestoppt. Rund 100 Reisende mussten evakuiert werden, der Bahnverkehr kam zeitweise zum Erliegen.











Eine gerissene Oberleitung hat am Freitagnachmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) für einen größeren Einsatz gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei fiel gegen 14.30 Uhr kurz nach dem Bahnhof ein Teil der Oberleitung auf eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Wernau.

Die Bahn konnte daraufhin nicht weiterfahren. Nachdem die Oberleitung von Spezialisten geerdet worden war, evakuierten die Fachkräfte die etwa 100 Fahrgäste des Zuges, weil die Temperaturen darin schnell anstiegen.

Während des Einsatzes war die Bahnstrecke vollständig gesperrt, was zu Einschränkungen im Bahnverkehr führte. Die Ursache des Abrisses ist noch unklar. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.