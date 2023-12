S-Bahn in der Region Stuttgart: Schon wieder Vollsperrung wegen Bauarbeiten

1 Zum Auftakt des neuen Jahrs müssen sich die Fahrgäste wieder auf den Umstieg auf den Busersatzverkehr einstellen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Ferienzeit über Weihnachten und Neujahr nutzt die Deutsche Bahn für drei weitere Etappen zum Ausbau des Digitalen Knoten Stuttgart. Dabei kommt es schon wieder zu Zugausfällen und Streckensperrungen. Was Pendler nun wissen müssen.











Die Deutsche Bahn nutzt die Ferienzeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar für weitere Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart. „Wir versuchen gezielt die größten Belastungen auf diese Zeit zu legen, um nicht Pendler und Schüler zu treffen“, erklärt ein Bahnsprecher. Verteilt auf drei Etappen kommt es durch den Einbau der neuen Sicherungstechnik zu massiven Einschränkungen im gesamten S-Bahn-Netz Stuttgart und dem Fernverkehr.

Remstal- und Neckartalstrecke ist gesperrt

Im ersten Abschnitt von 27. bis 29. Dezember kommt es ganztätig zu Zugausfällen auf den Linien S 1, S 2 und S 3. Diese verkehren lediglich im 30-Minuten-Takt, die Regionalbahn 11, die Schusterbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim, entfällt.

Härter trifft die Fahrgäste die zweite Etappe von 2. Januar, ab 4 Uhr, bis 6. Januar, 1 Uhr. Aufgrund der Arbeiten an Leit- und Sicherungsanlagen für das neue digitale Stellwerk ist auf den Bahnstrecken zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Waiblingen sowie zwischen Hauptbahnhof und Obertürkheim kein Zugverkehr möglich. Die Linie S1 fährt lediglich zwischen Kirchheim/Teck und Obertürkheim sowie zwischen Hauptbahnhof und Herrenberg. Die Linien S2 (Schorndorf) und S3 (Backnang) enden bereits in Waiblingen. Die Linie S4 fährt in den Abschnitten zwischen Schwabstraße und Marbach sowie Marbach und Backnang ( letzteres im 60-Minuten-Takt).

Busse fahren vom Hauptbahnhof nach Waiblingen und Obertürkheim

Die Deutsche Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Diese verkehren zwischen dem Arnulf-Klett-Platz am Hauptbahnhof über Bad Cannstatt, Neckarpark, Untertürkheim und Obertürkheim im Zehn-Minuten-Takt sowie zwischen Arnulf-Klett-Platz und Waiblingen über Bad Cannstatt, Nürnberger Straße sowie Fellbach im Fünf-Minuten-Takt. Zwischen den Haltestellen Nürnberger Straße und Sommerrain fahren alle zehn Minuten Kleinbusse. Ein zusätzliches Angebot gibt es ab der Haltestelle am Cannstatter Wilhelmsplatz. Hier fahren Busse alle 30 Minuten nach Esslingen sowie nach Waiblingen. Und nicht zuletzt gibt es ab der Haltestelle Schillerstraße am Hauptbahnhof weitere Fahrtmöglichkeiten anderer Bahnunternehmen nach Plochingen (7/8-Minuten-Takt), nach Waiblingen und Esslingen (alle 30 Minuten) sowie nach Winnenden über Bad Cannstatt (im Stundentakt).

Hintergrund ist der ebenfalls deutlich eingeschränkte Betrieb im Regional- und Fernverkehr. Die Regio- und Metropolbahnen werden zum Teil über Stuttgart-Münster umgeleitet oder enden an anderen Bahnhöfen in der Region Stuttgart. Die Schusterbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim entfällt. Betroffen sind auch zahlreiche überregionale ICE- und TGV-Verbindungen im Fernverkehr.

Ab 8. Januar trifft es die Gäubahn

In der dritten Etappe vom 8. Januar bis 27. März ist dann die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen betroffen. Dafür müssen die Gleise in verschiedenen Abschnitten gesperrt werden. Aufgrund der Arbeiten für das Würmviadukt ist die Strecke zwischen Ehningen und Gärtringen im gesamten Zeitraum vom 8. Januar bis 29. Februar gesperrt. Zusätzlich ist die Strecke zwischen Rohr und Böblingen von 8. Januar, 4.30 Uhr bis 15. Januar, 4.30 Uhr gesperrt. Die Linie S 1 endet daher in Vaihingen. Die Bahn richtet für die Fahrgäste einen Busersatzverkehr ein. Auch die Anreise zur Reisemesse CMT ist erschwert. Am Wochenende 13./14. Januar verkehrt daher ein Direktbus zwischen Böblingen und Flughafen/Messe am Stuttgart Airport Busterminal.

Regio-Pendelzug über die Panoramabahn

Vom 15. Januar, 4.30 Uhr, bis 29. Januar, 4.30 Uhr, sperrt die Bahn dann die Tunnelstrecke zwischen der Schwabstraße und Vaihingen. Die Züge der Linie S 1 werden zwischen Hauptbahnhof und Böblingen durch einen Regio-Pendelzug über die Panoramabahn sowie zwischen Hauptbahnhof und Herrenberg durch Busse ersetzt. Die Verbindungen der S 2 und S 3 zwischen Innenstadt und Flughafen/Messe sowie Filderstadt werden ebenfalls durch vier verschiedene Busverbindungen ab dem Hauptbahnhof sowie ab Vaihingen ersetzt. Im weiteren Verlauf kommt es bis zum 29. Februar nur noch zu einer zeitweisen Sperrung ab dem 19. Februar zwischen Rohr und Filderstadt. Auch dort werden Ersatzbusse eingesetzt.

Informationen in Echtzeit gibt es im Internet in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der App DB Navigator oder bei bahn.de/Reiseauskunft sowie in der VVS-App.

So fährt die SSB

Heiligabend

Am Sonntag, 24. Dezember, fahren die Stadtbahnen bis gegen 11 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan, im Anschluss bis Betriebsende nur noch im 15-Minuten-Takt. Die Buslinien der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) verkehren ganztägig nach dem Sonntagsfahrplan.

Jahreswechsel

An Silvester fahren die Stadtbahnen und Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Zusätzlich gibt es ein spezielles Neujahrsangebot: Am 1. Januar verkehren zwischen 1.30 und 4 Uhr die acht Stadtbahnlinien U1, U2, U6, U7, U9, U12, U14 und U15, die sich am Charlottenplatz treffen, wo auch eine Umsteigemöglichkeit besteht. Hingegen wird ab 31. Dezember, 19 Uhr bis voraussichtlich 1. Januar, 2 Uhr die Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz aus Sicherheitsgründen nicht angefahren.

Nachtbusse

Die SSB-Nachtbusse verkehren täglich ab dem Schlossplatz in folgendem Turnus: in den Nächten 24./25., 25./26., 29./30. sowie 30./31. Dezember und 31. Dezember/1. Januar sowie 5./6. und 6./7. Januar mit fünf Abfahrten. In den übrigen Nächten zwischen 26. und 30. Dezember sowie 1. und 5. Januar mit jeweils drei Abfahrten.