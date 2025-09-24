S-Bahn in der Region Stuttgart: Kurzfristige Bauarbeiten sorgen für Streckensperrung – Ersatzverkehr mit Bussen

1 Die S-Bahnen stehen in den kommenden Nächten häufiger still. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Zwischen Wendlingen und Kirchheim im Kreis Esslingen müssen sich S-Bahn-Reisende in den kommenden Tagen auf Verzögerungen einstellen. Was bedeutet das?











Link kopiert

In den kommenden Tagen wird der S-Bahn-Verkehr im Kreis Esslingen in der Nacht eingeschränkt. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X, ehemals Twitter, bekannt gibt, wird der Verkehr jeweils zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr unterbrochen.

Betroffen ist demnach die Strecke zwischen Wendlingen und Kirchheim unter Teck beginnend am Mittwochabend. Grund für die Streckensperrung sind nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) „kurzfristige Bauarbeiten“. Am Freitagmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Reisende sollen mehr Zeit einplanen und sich kurzfristig an die Informationen vor Ort halten.