S-Bahn in der Region Stuttgart: Defekt an Bahnübergang – Ausfälle und Verspätungen bei S1

1 Die S-Bahnen der Linie S1 sind betroffen. (Archivfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wegen eines Defekts an einem Bahnübergang in Wendlingen kommt es am Sonntagmorgen zu Ausfällen und Verspätungen bei den S-Bahnen der Linie S1. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.











Zu Verspätungen und Ausfällen kommt es am Sonntagmorgen auf der Strecke der S-Bahnlinie S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck. Grund dafür ist ein Defekt an einem Bahnübergang in Wendlingen (Kreis Esslingen). Das teilt die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account mit. Techniker seien vor Ort, um das Problem zu beheben.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Fahrgäste werden gebeten, ihre Reise vor Fahrtantritt online zu überprüfen und auf die Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.