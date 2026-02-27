S 21-Start erneut verschoben: 20 Jahre Bauzeit – viele Stuttgarter kennen den Bahnhof nur als Baustelle

20 Jahre Bauzeit – viele Stuttgarter kennen den Bahnhof nur als Baustelle

1 Die lange Geschichte von Stuttgart 21 und ein offenes Ende: 1994 wurde die Idee vorgestellt (o.l.), 2010 mit dem Bau begonnen (o.r.). Nach langen Jahren der Großbaustelle nimmt der Bahnhof zwar Formen an, aber die Eröffnung steht in den Sternen. Foto: Kraufmann/Susanne Kern, dpa/Sebastian Gollnow, Bernd Weißbrod, Lichtgut/Ferdinando Iannone

Es gibt Stuttgarter Jugendliche, die kennen den Bahnhof nur eingerahmt von Baukränen. Wer zur Welt kam, als S 21 vorgestellt wurde, ist ein Mittdreißiger beim möglichen Bauende.











Menschen in Stuttgart, die in diesem Februar 16 Jahre alt geworden sind, kennen die Stadt nicht ohne die gigantische Baustelle für Stuttgart 21, die den Talkessel vom Kriegsberg bis zum Kernerviertel durchschneidet. Doch selbst diese schon bislang absonderlich lange Bauzeit verblasst gegenüber der noch viel längeren Zeitspanne, die das Projekt, dessen Fertigstellung nun ans Ende des aktuellen Jahrzehnts rückt, die Stadt beschäftigt.