1 Auch die A8 war von einer kurzzeitigen Sperrung betroffen. Foto: 7aktuell.de

Bei Fräsarbeiten in Stuttgart-Plieningen wird am Dienstag eine Gasleitung auf einer S-21-Baustelle beschädigt. Weil Explosionsgefahr besteht, muss die gesamte Neuhauser Straße sowie ein nahe gelegener Abschnitt der A8 kurzzeitig gesperrt werden.

Stuttgart-Plieningen - Bei Arbeiten auf einer S-21-Baustelle ist am Dienstagvormittag eine Gasleitung in der Neuhauser Straße in Stuttgart-Plieningen beschädigt worden. Gegen 10.15 Uhr führte eine Firma Fräsarbeiten an der Straße durch, dabei wurde eine Gasleitung beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, bestand Explosionsgefahr. Deshalb wurde der betroffene Bereich großräumig abgesperrt.

Die Neuhauser Straße wurde kurzzeitig komplett gesperrt, ebenso der betroffene Abschnitt der A8. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wurde an der Ausfahrt Esslingen, der Verkehr in Richtung München an der Ausfahrt Flughafen ausgeleitet. Ein verständigter Techniker stellte die Gasleitung ab, gegen 11.05 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und die Sperrungen aufgehoben werden. Die Polizei war mit über zehn Streifenwagen vor Ort. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.