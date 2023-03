1 Vor allem der Regionalverkehr und die S-Bahnen werden unter den Sperrungen leiden. Foto: Gottfried / Stoppel

Die Bahn sperrt mehrere Strecken rund um Stuttgart für Bauarbeiten. Das bringt ihr mächtig Ärger ein. S-21-Chef Olaf Drescher bezieht Stellung – und klärt über die betroffenen Abschnitte auf.















Link kopiert

Die Deutsche Bahn steht heftig in der Kritik. Die vergangene Woche gemachte Ankündigung, im Lauf des Jahres 2023 immer wieder Strecken in und rund um Stuttgart für Arbeiten an der Digitalisierung des Bahnverkehrs zu sperren, hat bei Stadt, Land und Region Empörung hervorgerufen. Im Interview erläutert Stuttgart-21-Chef Olaf Drescher, der auch für das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart zuständig ist, warum die Arbeiten nun fällig und aus seiner Sicht auch unumgänglich sind. Drescher gibt sich zudem überzeugt, dass der Digitale Knoten Stuttgart zusammen mit Stuttgart 21 in rund 1000 Tagen in Betrieb gehen wird – auch wenn der Zeitplan beim Bau des neuen Bahnhofs angespannt ist und es nun auf der Baustelle Roboter richten sollen.