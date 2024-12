S 1 bei Wendlingen: Unbekannter belästigt 26-Jährige in S-Bahn – Polizei sucht Zeugen

1 Nach einer sexuellen Belästigung in einer S-Bahn sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein noch unbekannter Mann soll am Dienstagabend in einer S-Bahn masturbiert und dadurch eine Frau belästigt haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unbekannten.











Link kopiert

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend in einer S-Bahn bei Wendlingen (Kreis Esslingen) masturbiert haben soll. Dazu hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Eine 26-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr in der S 1 in Richtung Stuttgart, als in Wendlingen ein Mann ihr gegenüber Platz nahm. Während der Fahrt soll sich der Unbekannte an seinem Glied angefasst haben und die Frau dabei mehrmals angesehen haben.

Polizei sucht Zeugen

Die 26-Jährige stand daraufhin auf und wechselte den Platz, nachdem sie in Esslingen-Zell ausgestiegen war, zeigte die 26-Jährige den Fall bei der Polizei an. Die Ermittler hoffen nun auch Zeugenhinweise zu dem Verdächtigen. Er wird als 20 bis 30 Jahre alter Mann mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke, sowie eine schwarze Hose getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 entgegen.