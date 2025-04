Russlands Krieg: Explosionen in großem Munitionslager östlich von Moskau

Tod des Papstes Gäste aus aller Welt bei Beisetzung von Franziskus

Im Vatikan hat das Abschiednehmen vom toten Pontifex begonnen. Zehntausende dürften in den Petersdom kommen, um am Sarg zu trauern. Die Beisetzung am Samstag könnte Gelegenheit sein für Diplomatie.