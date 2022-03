1 Container wird zum Servicepoint: Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar, Miriam Denninghaus und Salvador Guardia-Gil von der Stadt Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Drei Fahnen mit dem Esslinger Wappen und eine blau-gelbe ukrainische Fahne wehen vor dem Neuen Rathaus. Die Stadt zeigt Flagge: Esslingen bekundet seine Solidarität mit dem osteuropäischen Land und bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.















Willkommen in Esslingen“ steht auf Deutsch und Ukrainisch auf einem Schild am Eingang. Die Container in der Nähe der Beblingerstraße bei der Waisenhofschule in Esslingen seien eigentlich als Ausweichmöglichkeit für das Bürgeramt gedacht gewesen, erklärt Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar. Doch nun werden sie als Servicepoint für Schutzsuchende aus der Ukraine genutzt. In den beiden Stockwerken können diese sich von Montag, 21. März, an anmelden, registrieren und beraten lassen, umreißt Miriam Denninghaus vom Amt für Bürgerengagement, Familie und Integration das Aufgabenportfolio.