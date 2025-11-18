Russland: Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke
Polen beschuldigt russische Geheimdienste, für den Anschlag auf eine wichtige Bahnstrecke verantwortlich zu sein. (Archivbild) Foto: KPRM/AP/dpa

Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau.

