Aufnahmen zeigen Putin in einer jubelnden Menschenmenge

1 Die Echtheit der Aufnahmen konnte nicht überprüft werden. Foto: dpa/Gavriil Grigorov

Vier Tage nach dem Abbruch des Wagner-Auftstands hat Kremlchef Wladimir Putin ein für ihn ungewöhnliches Bad in der Menge genommen. Aufnahmen des Staatsfernsehens zeigten ihn, wie er in der Kaukasusrepublik Dagestan von begeisterten Bewohnern umringt wird und Hände schüttelt.















In Russland sind Aufnahmen veröffentlicht worden, die offenbar den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Bad in der Menge zeigen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte die Aufnahmen am Donnerstag „ein unglaubliches Zeichen der Unterstützung“ der Bevölkerung nach dem abgebrochenen Wagner-Aufstand.

Auf den am Mittwochabend veröffentlichten Aufnahmen, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, ist zu sehen, wie sich der Staatschef von dutzenden Menschen in der Stadt Derbent in der kaukasischen Teilrepublik Dagestan bejubeln lässt.

Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen begibt sich Putin höchst selten in Menschenmengen. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie werden alle, die den Kreml-Chef bei offiziellen Veranstaltungen treffen, sorgfältig ausgewählt und müssen sich einer Ausgangssperre und mehreren Tests unterziehen.

Prigoschin kündigte einen Marsch auf Moskau an

Doch am Mittwochabend strahlte das russische Fernsehen Aufnahmen von Putin aus, auf denen er Menschen in der Menge die Hände schüttelt, sich zu Fotos bereiterklärt und einem Mädchen sogar einen Kuss auf den Kopf gibt.

Nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner versuchen die russischen Behörden derzeit zu zeigen, dass Putin nach wie vor das Sagen in seinem Land hat und die Unterstützung der Armee und der Bevölkerung genießt.

Die Wagner-Gruppe hatte angeführt von Jewgeni Prigoschin am Freitag und Samstag mehrere Militärstandorte im Süden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Prigoschin kündigte einen Marsch auf Moskau an. Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand am Samstagabend schließlich ab.