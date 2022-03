1 Im Russischen Chor singen Russen, Ukrainer, Belarussen, Deutsche und Menschen aus anderen Nationen einträchtig miteinander. Foto: Roberto Bulgrin

Der Russische Chor ist einzigartig in der Region. Russen, Ukrainer, Belarussen, Deutsche und weitere Nationen singen zusammen Volkslieder und sakrale Gesänge auf Russisch. Auch der Krieg hat daran nichts geändert, den sie gemeinsam verurteilen. Ihre Botschaft: „Wir stehen zusammen“.















Mit Entsetzen haben wir vom Überfall Putins in die Ukraine erfahren, den wir auf das Schärfste verurteilen“, heißt es in einer Stellungnahme des Russischen Chors Esslingen. Er ist einzigartig in der Region, selbst in ganz Baden-Württemberg gibt es ein ähnliches Ensemble nur noch in Freiburg. Gesungen werden vor allem russische Volkslieder und sakrale Gesänge, aber auch ukrainische und belarussische, immer im Original, auch wenn viele der Mitglieder gar keine Russischkenntnisse haben. „Wir stehen zusammen“ – das ist die Botschaft, die der Chor allein schon durch seine Zusammensetzung eindrucksvoll unterstreicht. Russen, Ukrainer, Belarussen, Deutsche und weitere Nationen singen zusammen. „Wir lassen uns nicht entzweien. Es ist auch Versöhnungsarbeit, die wir leisten“, sagt der Vorsitzende Rolf Laschet , „niemals war ein russischer Chor so sinnvoll wie jetzt gerade“.