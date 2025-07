Russischer Angriffskrieg: Tödlicher Drohnenangriff auf Odessa

1 Erneut trifft es die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine. (Archivfoto) Foto: Michael Shtekel/AP/dpa

Russland startet einen neuen massiven Luftangriff auf die Ukraine. In Odessa schlägt eine Drohne in ein Haus ein - es gibt Opfer.











Link kopiert

Odessa - Bei einem Drohnenangriff in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind in der Nacht Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Zivile Infrastruktur sei beschädigt worden, die Rettungskräfte seien dabei, die Trümmer zu beseitigen, schrieb "The Kyiv Independent" unter Berufung auf den Militärgouverneur Oleh Kiper. Auch Bürgermeister Hennadij Truchanow sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine von mindestens einem Toten, nachdem eine Drohne in ein mehrstöckiges Hochhaus eingeschlagen war.

In der Stadt Pawlohrad im Südosten des Landes seien Explosionen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf den Sender Suspline. Laut Luftwaffe werde die Stadt mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Luftangriff mit Kampfdrohnen und Raketen

Am Abend hatte Russland erneut einen massiven kombinierten Luftangriff mit Kampfdrohnen und Raketen gestartet. Unbestätigten Berichten zufolge waren zudem Bomber der strategischen Luftwaffe Russlands auf dem Weg in die Ukraine. Diese können Marschflugkörper über große Distanzen abfeuern.

In Russland wurden unterdessen mehr als ein Dutzend Drohnen mit Ziel Moskau abgefangen, wie der Bürgermeister Sergej Sobjanin laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mitteilte. Bereits in den Nächten zuvor hatte die Ukraine Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt geschickt.