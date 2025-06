Russische Söldner in Afrika: Wagner zieht aus Mali ab – kommt die Türkei?

1 Wagner-Söldner in Mali Foto: Uncredited/French Military/AP

Seit russische Söldner die Franzosen in Mali verdrängten, hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Jetzt werden die Karten neu gemischt.











Die Ankündigung des Wagner-Abzugs erfolgte mit triumphalem Pathos. „Mission erfüllt. Wir kehren heim“, behauptete die russische Söldnertruppe in einem auf Telegram verbreiteten Video über ihren dreieinhalbjährigen Einsatz an der Seite der malischen Armee. Tausende Terroristen seien getötet und große Städte wie Gao, Timbuktu und Kidal befreit worden, heißt es. Man habe „Seite an Seite” mit den Menschen in Mali gekämpft und beim Aufbau einer „starken und fähigen Armee” geholfen.