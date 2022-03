Hohe Spritpreise Wann kommt ein Tankrabatt und wie hoch ist er?

Die Bundesregierung in Berlin ringt in diesen Tagen um Entlastungen bei den hohen Energiepreisen. FDP-Chef Christian Lindner ist dabei mit der Idee eines Tank-Zuschusses vorgeprescht. Was ein Tankrabatt bringen könnte – und was Kritiker sagen.