Wechsel an der Spitze des Kinderschutzbunds Heinz Hilgers hat zum Abschied einen Appell für Christian Lindner

Nach 30 Jahren an der Spitze des Kinderschutzbunds will Heinz Hilgers das Amt an die Pädagogik-Professorin Sabine Andresen übergeben. Einen großen Wunsch hat Hilgers zum Abschied noch an die Politik.