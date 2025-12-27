Russische Angriffe auf Ukraine: Polen schließt Flughäfen wegen russischer Luftangriffe

1 Die polnischen Flughäfen Rzeszow und Lublin wurden geschlossen. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Artur Widak

Wegen russischer Luftangriffe auf die Ukraine lässt Polen Kampfflugzeuge aufsteigen. Zudem schließt das Nato-Land diesmal auch zwei Flughäfen aus Sicherheitsgründen.











Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen.

Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte hatte schon zuvor bekanntgegeben, dass Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe gemeinsam mit jenen von Nato-Verbündeten aufgestiegen seien, um den Luftraum Polens zu schützen. Es habe allerdings keine Luftraumverletzungen gegeben. Um etwa acht Uhr vormittags meldeten die polnischen Streitkräfte das Ende ihres Einsatzes.

Dass Polen seine Kampfflugzeuge aufsteigen lässt, wenn Russland grenznahe Regionen der Ukraine aus der Luft angreift, gilt als Routinemaßnahme. Gewöhnlich werden deshalb aber nicht zugleich polnische Flughäfen geschlossen.