Ruoff-Stiftung Nürtingen: Boten des Miteinanders – die „Menschentiere“ des Stuttgarter Künstlers Abi Shek

In Israel aufgewachsen, lebt Abi Shek seit seinem Studium in Stuttgart. Seine Idee des Miteinanders zeigt er jetzt in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen.











Abi Shek spricht ruhig – und eigentlich mündet jeder Satz in eine Frage. In Israel geboren und aufgewachsen, lebt er seit seinem Studium bei Micha Ullmann an der Kunstakademie Stuttgart in Stuttgart. Wie passen Dinge zusammen? Wie nähern sich Menschen einander an? Abi Shek hat für solche und andere Fragen eine eigene Bildsprache gefunden, eine Bildwelt, die mit weltweit lesbaren Archetypen von Tierfigurationen arbeitet. Welche Kraft kann aus dieser Kunst entstehen? Das ist die Ausgangsfrage für die Ausstellung „Abi Shek – Menschentiere“, die an diesem Sonntag, 28. September, um 11 Uhr in den Räumen der Fritz- und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) eröffnet wird. Über die Arbeit von Abi Shek spricht der Stuttgarter Kunstvermittler Tobias Wall.

„Wenn man sich Kinderzeichnungen aus aller Welt anschaut, sind sie völlig unabhängig von der jeweiligen Kultur bis zu einem gewissen Alter überall sehr ähnlich“, sagt Abi Shek. „Es ist eine solche Formsprache, die alle in sich tragen und die ich ansprechen will.“ Und warum die Tiere? „Es ist eine uralte Methode, um etwas über die Menschen zu sagen“, sagt Abi Shek. Und so heißt es zur Ausstellung „Menschentiere“, die großformatige Holzschnitte auf Leinwand, Skulpturen und Gouachen vereint: „Gehörnte, gefiederte oder schwimmende Wesen begegnen sich auf dem Bildgrund: mal kämpfend, mal abwartend oder herausfordernd. Zeichenhafte Tiersilhouetten, in ihrer Reduktion von enormer Ausdruckskraft und Präsenz, bringen uns mit großen Fragen in Berührung: Wer sind wir, die wir uns Menschen nennen? Wer sind die, die wir Tiere nennen?“

Abi Shek kommt zum Gespräch

Zu sehen ist die Ausstellung „Abi Shek – Menschentiere“ in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen bis zum 9. November – Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Wer mehr erfahren will: Am Donnerstag, 9. Oktober, kommt Abi Shek um 19 Uhr zum After-Work-Special, und am Sonntag, 19. Oktober, gibt es um 15 Uhr eine Führung mit der Kunsthistorikerin Constanze Halsband (Anmeldung: info@ruoff-stiftung.de oder telefonisch unter 07022 / 75 358.