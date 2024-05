Rundwanderung um Aichwald: Ein Weg mit weiten Ausblicken

1 Trotz Starkstromtrasse und Windrädern am Horizont ist das Aichelberger Schurwaldpanorama ein landschaftlicher Genuss. Foto: Roberto Bulg/in

Eine Rundwanderung um Aichwald verbindet Aus- und Einblicke mit einem Ab- und Aufstieg. Am topografischen Tiefpunkt der Tour wartet der kulinarische Höhepunkt, Anfang und Ende ist die Kirche in Krummhardt.











Link kopiert

Natürlich ist eine Landschaft so, wie sie ist. In unseren Breiten ist sie das seit Jahrtausenden nicht mehr, sondern verändert durch Landwirtschaft, Siedlungen, Verkehr, künstliche neben den natürlichen Wahrzeichen. Aber auch eine Kulturlandschaft ist nicht einfach so, wie sie geworden ist. Mit ihrem weichen oder schrundigen Relief des Auf und Ab, den Schneisen, Spuren und Eingriffen aus älterer und neuerer Zeit wird Landschaft im Auge des Betrachters symbolisch: für Seelisches oder sogar für das eigene Leben, dessen Höhen und Tiefen man wie im Zeitraffer durchmisst, wenn man über Berg und Tal wandert. Solches Sinnieren mag einen begleiten auf dem Rundweg bei Aichwald, von der Erhabenheit der gerodeten Schurwald-Hochfläche – um die 450 Meter über dem Meer, gut 200 Meter über dem Neckar – ins Baacher Tal und zurück.