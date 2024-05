Rundgang durch drei Stadtteile Ostfilderns: Im Garten der adligen Liebesträume

1 Von der Kastanienallee im Scharnhauser Park geht es über steile Wege hinunter nach Scharnhausen ins Körschtal. Foto: Horst Rudel

Die Geschichte Württembergs atmen der Scharnhauser Park und Scharnhausen. In Nellingen reichen die historischen Zeugnisse bis ins Mittelalter zurück. Auf einer Rundtour lassen sich Geschichte und Gegenwart erleben.











Versteckt hinter Kastanienbäumen liegt der Amortempel in Scharnhausen. Er ist über die Staffel an der Bergstraße zu erreichen. In der lauschigen Laube, die zum 1784 erbauten Lustschloss gehörte, hat einst der württembergische Herzog Carl Eugen die Schäferstündchen mit seiner langjährigen Geliebten und späteren Ehefrau, Franziska von Hohenheim genossen. 1788 wurde der Tempel errichtet, der an die antike Baukunst erinnert. Auf dem schindelgedeckten Kuppeldach ist ein modellierter Pinienzapfen zu sehen. Das ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Der Tempel war Teil einer englischen Gartenanlage, die rund um das Schlössle in Scharnhausen angelegt war.