Rund um die Uhr einkaufen in Stuttgart: Die 24-Stunden-Supermärkte boomen

Vor allem am Wochenende ist der 24-Stunden-Supermarkt sehr gut besucht.

Als Philipp Kübler einen Betreiber für seinen 24-Stunden-Supermarkt am Feuersee suchte, wurde er von Anfragen überrannt. Das große Interesse hat ihn eines Besseren belehrt. Auch Konkurrent Bertie kommt gut an: Dieses Jahr eröffnet der dritte Store in Stuttgart.











In Stuttgart wird für das Einkaufen rund um die Uhr viel Pionierarbeit geleistet. Als „Hybrid-Phase“ bezeichnet Philipp Kübler den Status seines 24-Stunden-Supermarktes am Stuttgarter Feuersee. Wo seine Familie einst eine klassische Metzgerei betrieb, richtete er im Sommer 2022 Kübler go ein: Das Geschäft schließt nie. Laut dem Unternehmer war es der erste Laden dieser Art in Europa. Personal gibt es keines, die Kunden bezahlen ihre Waren an einer Selbstbedienungskasse. Ganz ausgefeilt ist das Konzept allerdings noch nicht. Und weil Philipp Kübler eigentlich Großhändler für Fleischwaren ist, suchte er kürzlich einen Betreiber für das Geschäft. Das Interesse war dann so groß, dass er es doch nicht hergeben will. Wie viel Potenzial in dem Konzept steckt, zeigt auch Konkurrent Bertie: Dieses Jahr kommt der dritte Laden dazu.