7 Eine Turnvorführung auf dem Waldheimgelände in Ruit (1912). Foto: Stadtarchiv Ostfildern

Turner- und Sängerbund zeugen bis heute von der Arbeitertradition des ehemaligen Filderdorfs Ruit. Heute ist der Stadtteil Ostfilderns von modernen Entwicklungen geprägt.















In den 1920er Jahren herrschte zwischen der Arbeiterbewegung und der evangelischen Kirche im Ostfilderner Stadtteil Ruit Konkurrenz. Sonntags predigte der Pfarrer damals vor der pietistisch geprägten Kirchengemeinde. Zur gleichen Zeit hielten die Sportlerinnen und Sportler im Waldheim ihre Wettkämpfe ab. „Da hat man sich geärgert“, blickt Ostfilderns Stadtarchivar Jochen Bender auf die Geschichte des Stadtteils zurück, der an diesem Wochenende in der Grünen Mitte das 850-jährige Bestehen mit einem Festwochenende feiert.