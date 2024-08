«Ruhe in Liebe»: Trauer in Neuseeland: Maori-König Tuheitia gestorben

1 König Tuheitia und König Charles haben sich oft getroffen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Neuseelands indigene Bevölkerung trauert um König Tuheitia. Maori-Monarchen haben in dem Pazifikstaat eine große symbolische Bedeutung. Auch König Charles zeigt sich tief betrübt.











Link kopiert

Wellington - Nur wenige Tage nach dem 18. Jahrestag seiner Krönung ist in Neuseeland Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero gestorben. Er wurde 69 Jahre alt. Erst kürzlich hatte er sich einer Herzoperation unterzogen. Er sei nun im Krankenhaus im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, hieß es in einer Erklärung aus Tuheitias Büro.

Tuheitia war der siebte König der indigenen Bevölkerung des Pazifikstaats, seit 1958 die "Kiingitanga" (Maori-Königsbewegung) mit dem Ziel gegründet worden war, die Ureinwohner unter einem einzigen Herrscher zu vereinen. Auf staatlicher Ebene haben Maori-Könige keine Macht, aber sie spielen eine große symbolische und kulturelle Rolle der Einheit unter den verschiedenen Maori-Stämmen und üben damit auch nationalen Einfluss aus. In Neuseeland leben heute rund 900.000 Maori, das sind etwas mehr als 17 Prozent der Bevölkerung.

König Charles in Trauer

"Ein Häuptling, der ins Jenseits übergegangen ist. Ruhe in Liebe", hieß es in der Erklärung weiter. Das Kulturministerium teilte mit, dass die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast wehen sollen, "als Zeichen der tiefsten Trauer und des Respekts". Ministerpräsident Christopher Luxon sagte, er werde die "unerschütterliche Hingabe" des Königs nicht vergessen. Er habe Neuseeland "unauslöschlich geprägt".

Auch der britische König Charles äußerte sich "zutiefst betrübt" über den Tod des Monarchen in dem Commonwealth-Land. "Ich hatte die große Freude, Kiingi Tuheitia jahrzehntelang zu kennen" schrieb er in einer Mitteilung. Der Monarch sei zutiefst entschlossen gewesen, eine starke Zukunft für die Maori und Neuseeland zu erschaffen, die auf Kultur, Traditionen und Heilung beruhte, "was er mit Weisheit und Mitgefühl tat". Tuheitia hatte auch an Charles' Krönung in London im September 2022 teilgenommen.

Letzte Ruhestätte an heiligem Berg

Tuheitia war 2006 nach dem Tod seiner Mutter König geworden. Sein Leichnam soll mehrere Tage lang in seiner Residenz aufgebahrt werden, bevor er zur letzten Ruhestätte am heiligen Taupiri Mountain etwa 100 Kilometer südlich der Stadt Auckland auf der neuseeländischen Nordinsel gebracht wird. Der Berg hat große spirituelle Bedeutung - und seine unteren Flanken werden als Begräbnisstätten genutzt.

Traditionell nehmen Zehntausende Menschen an solchen Trauerfeierlichkeiten teil. Es werden auch führende Persönlichkeiten aus dem gesamten Pazifikraum erwartet, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Wer Tuheitias Nachfolger wird, ist noch unklar.