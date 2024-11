Ruft Trump um 3 Uhr den Sieg aus?: Warnung vor der „großen Lüge 2.0“

1 Trump hat bei seinen Events Videos von Kamala Harris eingespielt und kommentiert. Foto: dpa/Steven M. Falk

40 Prozent der Amerikaner interessiert dieser Wahlkampf nicht. Kaum zu glauben, wenn man sieht, was auf dem Spiel steht. Die größte Gefahr ist eine Fake-News-Kampagne von Trump, die die USA ins Chaos stürzt, meint unser Korrespondent Thomas Spang.











Die USA stehen an diesem Dienstag vor einer Schicksalswahl. Und der Rest der Welt hält den Atem an. Denn der Ausgang dürfte gravierende Konsequenzen für alle haben. Für die Amerikaner geht es um das Überleben ihrer freiheitlichen Demokratie. International steht eine Weltordnung auf dem Spiel, in der die Supermacht USA seit dem 2. Weltkrieg Sicherheit, Freiheit und Wohlstand garantiert haben.