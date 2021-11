1 Wolfgang Drexler hat sich bleibende Verdienste um die Stadt erworben. Foto: Michael Steinert

Jahrzehntelang hat sich der SPD-Politiker Wolfgang Drexler als Stadtrat, Kreisrat und Landtagsabgeordneter für seine Heimatstadt Esslingen engagiert. Demnächst wird sich der 75-Jährige aus dem Rathaus verabschieden. Einstimmig hat der Gemeinderat entschieden, ihm die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.















Esslingen - Es gibt nicht viele, die Esslingen so geprägt haben wie er. Ein halbes Jahrhundert lang hat Wolfgang Drexler seine Heimatstadt im Kreistag vertreten, er saß seit 1975 für die SPD im Gemeinderat, war mehr als drei Jahrzehnte lang Landtagsabgeordneter und hat weit über die Grenzen der Stadt hinaus gewirkt – politisch, sportlich und kulturell. Und er war in all den Jahren immer für die Menschen da. Nun muss sich der 75-Jährige aus der ersten Reihe zurückziehen: Nach einem Schlaganfall ist Drexler in der Rekonvaleszenz. Weil er mehr auf seine Gesundheit achten muss, verabschiedet er sich nicht nur aus dem Kreistag, sondern am 20. Dezember auch aus dem Gemeinderat. Zum Abschied, der einem Vollblut-Politiker wie ihm überaus schwerfällt, hat der Gemeinderat in bemerkenswerter Einmütigkeit beschlossen, Drexler mit der Ehrenbürgerwürde auszuzeichnen.