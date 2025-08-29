Rücktritt von Bürgermeisterin: Weiblich, jung und weggemobbt?
Die Bürgermeisterin der 1700-Einwohner-Gemeinde Altheim im Alb-Donau-Kreis , Selina Holl, gibt ihr Amt auf. Foto: Gemeinde Altheim

Nach nur gut zwei Jahren tritt die Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde Altheim, Selina Holl, tief enttäuscht vom Amt zurück. Sie beklagt, fortwährend in der Kritik gestanden zu haben.

Das Wort „Mobbing“ hat sie wohlweislich vermieden in ihrer finalen großen Erklärung für die Öffentlichkeit. Aber was Selina Holl, die seit 2023 Bürgermeisterin der 1700-Einwohner-Gemeinde Altheim im Alb-Donau-Kreis ist, auf der kommunalen Homepage über ihre Beweggründe schreibt, lässt tief genug blicken. „Hauptgrund des Rücktritts ist die anhaltende Kritik und ein damit verbundenes Misstrauen gegenüber mir und meinen Mitarbeitern und ständig wiederkehrende Beschwerden über unsere Arbeitsleistung, die den Arbeitsablauf massiv beeinflussen und erschweren.“ Zum 30. September werde sie deshalb zurücktreten.

