Rücksichtslose Radler?: Esslingen diskutiert Sperrzeiten für Radfahrer in Fußgängerzonen
Radler in der Esslinger Fußgängerzone: Die CDU will das nur zu bestimmten Zeiten zulassen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger CDU-Fraktion fordert Sperrzeiten für Radler in Fußgängerzonen – nicht zum ersten Mal. Doch es mangelt an Alternativrouten für den Radverkehr.

Radler sollen draußen bleiben – zumindest zu bestimmten Zeiten. Das fordert die CDU-Fraktion im Esslinger Gemeinderat mit Blick auf die Fußgängerzonen in der Innenstadt. Denn allzu oft würden rücksichtslose Radler die Aufenthaltsqualität von Senioren, Kindern, Hundehaltern oder anderen Passanten in den Esslinger Fußgängerzonen beeinträchtigen, argumentiert die CDU. Sie bringt das Thema nicht zum ersten Mal aufs Tapet.

