Konzerthalle in Stuttgart: Architekten kritisieren Pläne für Schleyerhallen-Abriss

1 Die Architects for Future demonstrieren für weniger Abrisse. Foto: Architects for Future

Für rund 400 Millionen Euro könnte die Schleyerhalle in Stuttgart abgerissen und neugebaut werden. Mehrere Stuttgarter Architekten schlagen etwas anderes vor.











Für Veranstalter scheint es eine klare Sache zu sein: Die Schleyerhalle ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb soll sie durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden. Die Stuttgarter Ortsgruppen von Architects for Future sowie Fridays for Future stellen sich nun öffentlich gegen diese Pläne. In einer Pressemitteilung stellen sie die Frage, warum man die Halle nicht saniere, anstatt sie abzureißen und neu zu bauen. „Eine rücksichtslose Abrisskultur und ein ‚Schneller, Höher, Weiter‘ darf in unserer heutigen Baukultur kein Ansatz mehr sein“, heißt es darin.