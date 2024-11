Rückruf in Baden-Württemberg und Bayern: Möglicherweise Plastikteilchen in Brot

1 Am Dienstag sei in der Produktion festgestellt worden, dass an einem Teigschaber aus blauem Hartplastik Bruchstücke fehlten, teilte das Unternehmen mit. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Eine Brotsorte der Bäckerei Hofpfisterei könnte mit Plastikteilchen verunreinigt sein. Kunden dürfen das Produkt zurückgeben.











Die Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH in München ruft nach eigenen Angaben eine bestimmte Brotsorte vorsorglich zurück. Grund dafür ist, dass die Ware mit Plastikteilchen verunreinigt sein könnte. Betroffen ist das Bauernbrot der Sorte „Pfister Öko-Ganzkorn“, das in Hofpfisterei-Filialen in Bayern und Baden-Württemberg am 26. November (Dienstag) verkauft worden ist. Brote aus dem Paketversand oder solche, die in Supermärkten verkauft wurden, seien dagegen nicht betroffen, hieß es.

Grund des Rückrufs

Am Dienstag sei in der Produktion festgestellt worden, dass an einem Teigschaber aus blauem Hartplastik Bruchstücke fehlten, teilte das Unternehmen mit. Eine Verunreinigung anderer Produkte könne vollständig ausgeschlossen werden. Kunden können gekaufte Brote in der Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet.