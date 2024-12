Rückruf bei Discounter: Wegen Verletzungsgefahr: Aldi ruft Produkte zurück

1 Der Discounter Aldi Süd ruft zwei Artikel zurück. (Symbolfoto) Foto: imago images/Petra Schneider

Weil in einzelnen Fällen scharfe Kanten auftreten können, hat der Discounter Aldi Süd mehrere Artikel aus dem Angebot genommen. Zudem werden Kundinnen und Kunden aufgerufen, bereits gekaufte Produkte zurückzugeben.











Weil in Einzelfällen scharfe Kanten auftreten können, ruft der Discounter Aldi Süd zwei Bestecksets zurück. Dies teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Demnach sind zwei Artikel der Marke Crofton von den Mängeln betroffen, die laut der Mitteilung zu Verletzungen führen könnten. Konkret handelt es sich um das Crofton Spezialbesteck in 16-teiliger Ausführung – dieses gibt es in drei verschiedenen Farben – und in 24-teiliger Ausführung.

Die Mängel können bei allen Ausführungen auftreten, weshalb der Discounter alle aus dem Sortiment nahm, heißt es in der Mitteilung. Zudem werden Kunden, die das Besteck bereits gekauft haben, aufgerufen, den Artikel in eine Aldi-Filiale zurückzubringen – der Kaufpreis wird erstattet.