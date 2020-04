1 Ärztesprecher Rainer Graneis Foto: Roberto Bulgrin

Soll man telefonische Krankmeldungen weiter erlauben? Kreisärztesprecher Rainer Graneis ist erleichtert, dass diese Sonderregelung nach langem Herumgeeiere der Entscheidungsträger doch weiter gilt.

Kreis Esslingen - Soll man zum Schutz von Ärzten, Praxismitarbeiterinnen und Risikopatienten telefonische Krankschreibungen nicht doch weiter erlauben? Diese Frage wurde am Montag heiß diskutiert, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) und der Spitzenverband der Krankenkassen die Sonderregelung Ende voriger Woche wieder gekippt hatten. Rainer Graneis, Allgemeinmediziner aus Ostfildern und Sprecher der Kreisärzteschaft Esslingen, bezeichnete die Entscheidung im EZ-Gespräch als „unverantwortlichen Vorgang“. Denn damit könnten in den Praxen nun potenziell Infizierte auf teilweise schwer Erkrankte und Risikopatienten treffen. „Ich halte das für eine Unverschämtheit, uns so ins offene Messer laufen zu lassen“, kritisierte Graneis die Entscheidungsträger. Umso zufriedener reagierte der Mediziner, als er am späten Montagnachmittag von den Ärzteverbänden die Mitteilung bekam, dass erst einmal doch fast alles beim Alten bleibt. Telefonische Krankschreibungen sind weiter erlaubt, allerdings nur bei leichteren Atemwegserkrankungen. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung darf ein solcher Patient ohne persönlichen Arztbesuch nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Woche krankgeschrieben werden, jedoch mit der Option der Verlängerung um eine weitere Woche.