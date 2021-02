1 Darauf haben viele gewartet: Die Schulleiterin Gerd Eller öffnet die Türe des Esslinger Mörike-Gymnasiums – vorerst allerdings nur für die Abschlussklassen. Foto: Roberto Bulgrin

Die teilweise Rückkehr in den Präsenzunterricht steht in den Esslinger Schulen am Montag unter dem Motto: „Besser als nichts!“

Esslingen - In die Schulen im Landkreis Esslingen ist das Leben zurückgekehrt – wenn auch noch verborgen hinter medizinischen Mund-und Nasenschutzmasken. Die Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen, aber auch die Absolventen der Abschlussklassen in den weiterführenden Schulen, sitzen wieder in den Klassenzimmern. Mit angemessenem Abstand zwar und im Wechselunterricht, aber immerhin im Verbund mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden. Vor ihnen ein Lehrer oder eine Lehrerin aus Fleisch und Blut – kein Bildschirm. Der Auftakt zum Präsenzunterricht ist weitgehend reibungslos verlaufen. Das Aufatmen hinter den Masken war deutlich zu hören.