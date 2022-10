8 Am Dienstag ist das erste Lastwagen mit Teilen des Riesenrads Sky Lounge Wheel in Stuttgart angekommen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Oscar Bruch macht erneut das Rennen: in.Stuttgart hat den Düsseldorfer Schausteller aus fünf Bewerbern ausgewählt. Seit Dienstag wird sein Riesenrad Sky Lounge Wheel im Ehrenhof aufgebaut. Wann geht es los? Was ändert sich?















Link kopiert

Die Größe macht’s! Aus fünf Bewerbern hat sich die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart für den Düsseldorfer Oscar Bruch entschieden, weil sein Sky Lounge Wheel mit 60 Metern um mindestens fünf Meter höher ist als die anderen, die in diesem Winter die runde Attraktion auf den Schlossplatz liefern wollten. Wichtig sei obendrein Bruchs energiesparende LED-Beleuchtung, erklärt Marcus Christen, der Abteilungsleiter für Innenstadtveranstaltungen von in.Stuttgart, auf Anfrage unserer Redaktion. Damit hat sich der Riesenradbetreiber des vergangenen Jahres erneut durchgesetzt – muss aber einiges ändern.

Zunächst bleibt das Riesenrad montags und dienstags geschlossen

Kein neues Riesenrad kommt nach Stuttgart, sondern dasselbe Exemplar des Winters 2021/2022. Diesmal werden die Lichter runtergedimmt und die Öffnungszeiten eingeschränkt. Am Freitag, 28. Oktober, geht’s los. In den ersten Wochen muss der „High Tech Gigant“ (so wirbt Oscar Bruch dafür), montags und dienstags pausieren, um Energie zu sparen. Erst zu Beginn des Weihnachtsmarktes werden die beiden Ruhetage gestrichen. Nicht mehr ganz so helle soll das sich drehende Rad leuchten.

„Ein Zeichen der Zuversicht“

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), der grünes Licht fürs Comeback gegeben hat, und OB Frank Nopper (CDU) setzen sich nach eigenem Bekunden dafür ein, den Menschen in harter und dunkler Zeit ein „Zeichen der Zuversicht“ zu geben und ihnen nicht jede Freude zu nehmen. Sollte es jedoch zum Energienotstand kommen, werde man die Erlaubnis zum Betreiben dieser Attraktion zurückziehen müssen. Doch damit sei nicht zu rechnen, heißt es. „Der Stromverbrauch eines Riesenrads ist relativ gering“, erklärt Marcus Christen, „und vergleichbar mit dem eines Boxautogeschäfts. Abends darf das Sky Lounge Wheel bis 22 Uhr laufen.

Rollen statt schlittern

Wenige Meter weiter wird bei schönem Spätsommerwetter der Wintertraum aufgebaut. Die Buden an der Planie sind zum Teil schon fertig – auch die Rollschuhbahn, die in diesem Jahr die Eisbahn ersetzt, entsteht gerade. Rollen statt schlittern, Kunststoff statt Eis – so lautet diesmal die Devise.